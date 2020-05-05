РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 5 мая. Завершается реконструкция бывшей медсанчасти в Новом городке городского округа Щелково, после окончания ремонта там будет открыта современная поликлиника, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Ход работ контролирует временно исполняющий полномочия главы городского округа Щелково Андрей Булгаков.

«Объект находится в высокой степени готовности, рассматривается возможность после открытия создать в будущей поликлинике условия для стационарного лечения пациентов с легкой формой пневмонии», - сказал Булгаков.

На данный момент в здании ведутся фасадные и отделочные работы. В ближайшее время планируется установить ограждение по всему периметру, оснастить здание мебелью и обустроить подъезд к медучреждению.