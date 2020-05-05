РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мая. Трехдневный всероссийский квадрофестиваль «Ранчо Fest» на территории оздоровительного центра «Родина» в Подольске, который планировали провести в мае 2020 года, перенесли на 2021 год из-за режима повышенной готовности, сообщил «РИАМО в Подольске» руководитель квадроклуба «ATV Club «Bizon» Кирилл Бородин.

Первый всероссийский квадрофестиваль «Ранчо Fest» планировали провести в мае 2020 года на территории детско-юношеского оздоровительного центра «Родина» в Подольске. Организатором мероприятия является «ATV Club «Bizon» при поддержке комитета по делам молодежи администрации округа.

«Это первый фестиваль такого масштаба, который будет проходить на территории Подмосковья. Мы планировали его провести в текущем году в конце мая. Однако из-за сложившейся ситуации в стране было решено перенести мероприятие на 2021 год. Мы благодарим всех, кто уже зарегистрировался на фестиваль, и ответственно относимся к здоровью наших гостей. Поэтому рисковать мы не будем», - сказал Бородин.

Он пояснил, что в программе будет квадро-квест по мотивам известного фильма «Поворот не туда», различные конкурсы, рок-концерт, караоке под открытым небом и многое другое. Организаторы также планируют добавить новый квадромаршрут и дополнительный квест.

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