РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мая. Рабочие восстановили решетку на ливневой канализации в подмосковном Подольске после жалобы местной жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на отсутствие решетки ливневой канализации. Она отметила, что решетка отсутствует на улице Энтузиастов на съезде на круговое движение у дома №2а.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу восстановления крышки люка на проезжей части автодороги на съезде на кольцевое движение. Работы по восстановлению крышки люка выполнены», - сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.