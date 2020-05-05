РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 мая. Отопительный сезон в подмосковном Красногорске завершат 6 мая, соответствующее распоряжение подписала глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Согласно распоряжению главы горокруга Красногорск отопительный сезон будет завершен в среду, 6 мая. Распоряжение о завершении отопительного сезона доведено до сведения управляющих организаций», - говорится в сообщении.

Ресурсоснабжающие организации приступают к подготовке оборудования к новому сезону. При этом плата за отопление в осенне-зимний период вносится равными долями в течение всего года, в том числе летом.

В связи с действием в Подмосковье режима повышенной готовности, график плановых отключений горячего водоснабжения изменен. Отключения не могут начаться раньше 1 июня и продолжаться дольше 14 дней.

По вопросам, связанным с работой сферы коммунального хозяйства, можно обратиться в управление ЖКХ администрации округа по телефонам: 8(495)562-42-52, 8(495)562-00-36. Телефоны круглосуточной дежурной диспетчерской ЕДДС: 8 (495)562-72-30, 8 (495)563-79-32.





