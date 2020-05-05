РИАМО - 5 мая. Еще 37 пациентов выздоровели после лечения коронавирусной инфекции в Подмосковье, общее число выздоровевших достигло 579, сообщает оперативный штаб по Московской области.
Общее число инфицированных в регионе достигло 15 761. Прирост за сутки составил 822 случая.
Всего в России было подтверждено 155 370 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
В Подмосковье по 11 мая продлен режим самоизоляции, действуют цифровые пропуска для поездок на транспорте. Большинство предприятий также прекратили свою работу в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.
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5 МАЯ
- Самый высокий индекс самоизоляции в Московском регионе демонстрирует городской округ Лыткарино - 3,7 балла. В Москве уровень самоизоляции составляет 3,5 балла. При этом, в поселении Московский – 3,6 балла, в Зеленограде – 3,5, в Щербинке – 3,4.
- Еще 16 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье, общее число смертельных случаев в регионе составляет 127.
- За сутки в России зарегистрировали 10102 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5714.
- В Москве скончались еще 52 пациента с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 816.
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