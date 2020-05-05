РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 5 мая. В Домодедове за минувшие сутки врачи неотложной помощи выполнили 204 вызова, сообщается на официальной странице Домодедовской центральной городской больницы в соцсети Instagram.

«204 вызова за 4 мая обслужено врачами неотложной помощи Домодедовской больницы, на приеме у врачей - 301 пациент», - говорится в сообщении.

Также в кабинете компьютерной томографии за сутки провели 118 исследований.

По данным на 4 мая, в округе зафиксировали 301 случай коронавирусной инфекции. Жителей призывают соблюдать режим самоизоляции и не покидать дом без веской причины. В общественных местах строго рекомендуется надевать маску. С 12 мая ношение масок станет обязательным.

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Текстовая трансляция

5 МАЯ

- Самый высокий индекс самоизоляции в Московском регионе демонстрирует городской округ Лыткарино - 3,7 балла. В Москве уровень самоизоляции составляет 3,5 балла. При этом, в поселении Московский – 3,6 балла, в Зеленограде – 3,5, в Щербинке – 3,4.

- Еще 16 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье, общее число смертельных случаев в регионе составляет 127.

- За сутки в России зарегистрировали 10102 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5714.

- В Москве скончались еще 52 пациента с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 816.