РИАМО - 5 мая. Еще 16 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье, общее число смертельных случаев в регионе составляет 127, сообщает оперативный штаб Московской области.

За минувшие сутки в Подмосковье выявлено 822 случая заражения. Общее число инфицированных достигло 15 761.

За весь период пандемии в России зафиксировано 155 370 случаев Covid-19.

В Московской области до конца майских праздников действует режим самоизоляции, также жителям рекомендуют носить маски в общественных местах.

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5 МАЯ

- Самый высокий индекс самоизоляции в Московском регионе демонстрирует городской округ Лыткарино - 3,7 балла. В Москве уровень самоизоляции составляет 3,5 балла. При этом, в поселении Московский – 3,6 балла, в Зеленограде – 3,5, в Щербинке – 3,4.

- Еще 16 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье, общее число смертельных случаев в регионе составляет 127.

- За сутки в России зарегистрировали 10102 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5714.

- В Москве скончались еще 52 пациента с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 816.