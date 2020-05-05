РИАМО - 5 мая. Глава подмосковного Королева Александр Ходырев назвал смерть генерального конструктора ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгения Микрина огромной потерей для всей отрасли.

Член президиума РАН Микрин скончался в больнице в Коммунарке на 65-м году жизни в ночь на вторник. У него был диагностирован коронавирус.

«Это был человек незаурядного ума и таланта! Огромная потеря для всей ракетно-космической отрасли! Приношу искренние соболезнования родным и близким!» — написал Ходырев в своем Instagram-аккаунте.

Он подчеркнул, что Микрин руководил всеми перспективными тематиками в области пилотируемой космонавтики.