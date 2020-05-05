РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 мая. Добровольцы городского округа Балашиха 4 мая привезли 100 бесплатных обедов для сотрудников скорой медицинской помощи, сообщила председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

«Совместно с ГУСК (Московской области - ред.) и балашихинским отделением «Молодой гвардии «Единой России» волонтеры Балашихи передали 100 бесплатных горячих обедов для сотрудников скорой помощи Балашихи и микрорайона Железнодорожный. Такая помощь будет ежедневной и продлится до конца пандемии», - написала Жарова в своем Instagram-аккаунте.

В этот же день балашихинские молодогвардейцы совместно с Общественной палатой муниципалитета привезли продуктовые наборы сотрудникам скорой помощи – тем, кто работает на передовой борьбы с новой инфекцией.

Всего с начала пандемии Covid-19 в Подмосковье был выявлен 15 761 случай заражения.