РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мая. В микрорайоне Львовский городского округа Подольск закрыли на санитарную обработку пекарню-пиццерию, на заведение общепита пожаловались из-за найденного в еде таракана, сообщается в Instagram-аккаунте пекарни.

Ранее в соцсетях появилась информация о найденном в еде, привезенном из пекарни-пиццерии в микрорайоне Львовский, таракане.

«Пекарня-пиццерия «У Александра» закрыта с 5 по 12 мая на санитарную обработку и реорганизацию», - говорится в сообщении.