РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 5 мая. В подмосковном Дзержинском провели косметический ремонт и привели в порядок входную группу мемориала павшим в годы Великой Отечественной войны, сообщила глава городского округа Людмила Иванова.

Зимой на личный прием к главе Дзержинского пришел архитектор Виктор Япринцев. По его проекту в 1985 году возвели мемориал павшим в годы ВОВ в сквере Победы. В 1995 году мемориал реконструировали. Но, к сожалению, была утеряна память о неизвестном солдате, капсула с прахом которого покоится на этом месте. Архитектор принес проект и предложил место капсулы с прахом неизвестного солдата увековечить. Идею власти с удовольствием поддержали.

«Обратилась к городским предприятиям и предпринимателям за помощью. Они откликнулись. На эти деньги мы изготовили венок, звезду. Провели небольшой косметический ремонт мемориала. А также привели в порядок входную группу. Сделали облицовку», - написала Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она напомнила, к 70-й годовщине Великой Победы на мемориале установили Вечный огонь. Его торжественно зажгли 9 мая 2015 года. Огонь был доставлен от Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

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