РИАМО - 5 мая. Следователи возбудили уголовное дело в результате гибели шести человек во время пожара в частном доме в Раменском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Возгорание произошло рано утром во вторник на территории частного дома в деревне Дурниха.

«В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тела шести человек — троих мужчин и трех женщин. Причиной пожара могла послужить неисправность электропроводки», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в доме проживало 26 человек, граждан одного из соседних государств. Легальность нахождения их на территории РФ будет проверена.

Назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. Личности погибших устанавливаются.