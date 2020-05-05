РИАМО - 5 мая. Генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» и член президиума РАН Евгений Микрин скончался в больнице в столичной Коммунарке, передает ТАСС.

У ученого был диагностирован коронавирус. Течение болезни было сначала легким, но состояние специалиста быстро ухудшалось. В результате он был госпитализирован.

«В Академии наук большая потеря. <…> В ночь на вторник скончался выдающийся ученый, академик РАН Евгений Микрин, <…> ему еще не было 65 лет. Это был очень яркий человек, всю свою жизнь посвятивший развитию отечественной космической программы», — сказал президент РАН Александр Сергеев.

Он напомнил, что Микрин являлся генеральным конструктором НПО «Энергия» и отвечал за пилотируемую программу.

По его словам, РАН потеряла «ключевого ученого, отвечавшего за связь фундаментальной науки с практическим космосом».

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5 МАЯ

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