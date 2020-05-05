РИАМО - 5 мая. На улице Новгородской в Сергиевом Посаде нашли снаряд времен Великой Отечественной войны, его изъятие запланировано на вторник, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Боеприпас обнаружили 4 мая в 20:00 по адресу: Сергиев Посад, улица Новгородская, дом №2. Место обнаружения снаряда было оцеплено сотрудниками правоохранительных органов.

«Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас» на 5 мая 2020 года», - говорится в сообщении.