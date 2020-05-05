РИАМО - 5 мая. Во вторник в Москве с приближением южного циклона атмосферное давление упадет, а к пятнице резко вырастет, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Пятого мая атмосферное давление начнет падать, в середине дня оно составит 743 миллиметра ртутного столба. К середине недели давление станет еще ниже, 740 миллиметров, а 8 мая оно подрастет до 750 миллиметров ртутного столба», — говорится в сообщении.

На такие резкие перепады давления метеозависимые люди с заболеваниями сердца и сосудов могут отреагировать ухудшением самочувствия.

В группе риска из-за перепадов давления находятся гипертоники, гипотоники, а также те, кто перенес сосудистые катастрофы. У них возможны головные боли, боли в области сердца, шум в ушах.