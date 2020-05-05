РИАМО - 5 мая. Седьмого мая в Московской области состоится онлайн-марафон «Отметим день рождения Чайковского вместе», посвященный 180-летию композитора, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Онлайн-марафон организован правительством Московской области совместно с музеем-заповедником Чайковского в Клину.

«Принять участие может любой желающий — исполнить музыкальное или поэтическое произведение, прочитать фрагменты писем или дневников композитора, или просто написать несколько слов от себя в соцсетях с отметками @tchaikovskymuseum и @mosoblculture, хештегами #ДеньРожденияЧайковского, #Чайковский180, #TchaikovskyBirthday и #Tchaikovsky180», — говорится в сообщении.

Свои поздравления можно присылать на электронный адрес (gdmch@mail.ru).

Данный марафон поддержал Большой театр России. В рамках акции выступят и одаренные дети Подмосковья, получившие в 2019 году грант губернатора Московской области. В ноябре 2019 года они выступили вместе с народным артистом России Денисом Мацуевым на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

«Из областного бюджета предоставляются гранты по десяти направлениям. В том числе — поддержка одаренных детей, молодых и талантливых авторов, некоммерческих организаций, организаций по производству национальных фильмов, снятых на территории Подмосковья», — сказала министр культуры региона Елена Харламова.

Она отметил, что каждый год в Московской области на гранты и поддержку молодых талантов выделяют свыше 73 миллионов рублей. В регионе также планируется разработать новую систему дополнительных грантов по молодежным творческим направлениям.

В прошлом году губернаторских грантов были удостоены пианистка Мария Журавлева из Дзержинского, саксофонист Лев Таран из Видного, трубач Константин Шанн из Балашихи, балалаечник Егор Дмитриев из Жуковского, виолончелистка Софья Сорокина из Серпухова, скрипачка Анна Матвеева из Клина. Среди других музыкантов — Алена Виноградова из Подольска, играющая на духовых инструментах, и Наталия Терентьева из Шатуры, занимающаяся на домре.

Обладателями грантов также стали юные живописцы — Алексей Фомичев из Серебряных Прудов и Вероника Штыкова из Серпухова.