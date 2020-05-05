РИАМО - 5 мая. Пассажирский самолет Sukhoi Superjet (SSJ-100) совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево утром во вторник в связи с отказом одного из двигателей, сообщает Федеральное агентство новостей.

«После вылета из Москвы в Саратов у самолета, по предварительным данным, отказал левый двигатель, поэтому экипаж принял решение вернуться», — говорится в сообщении.

В небе самолет пробыл около получаса. Перед посадкой борт сделал насколько кругов и успешно приземлился в аэропорту вылета.

Информации о пострадавших не поступало. Самолет ждет осмотра экспертов, которые установят причину отказа двигателя.