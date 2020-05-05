РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 мая. Участникам акции «Бессмертный полк» в период самоизоляции в подмосковном Красногорске бесплатно изготовят и доставят на дом портреты ветеранов, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

В связи с невозможностью полноценного проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы, местное отделение партии «Единая Россия» предлагает гражданам участвовать в акции, соблюдая режим самоизоляции. В рамках акции «Бессмертный полк - в каждом доме» любой желающий может повесить портрет с героем войны на собственном балконе или окне 9 мая.

«Для помощи в изготовлении плакатов всем, кому дорога память о героях Великой Отечественной войны, на базе штаба волонтерского движения, работает горячая линия по приему заявок на изготовление и доставку портретов», - говорится в сообщении.

Для участия в акции необходимо до 10:00 7 мая отправить на электронную почту polkkrasnogorsk05@mail.ru письмо с фотографией ветерана, его фамилией, именем отчеством, званием, годами жизни. Также нужно указать адрес доставки. Цветные портреты будут напечатаны в формате А4.

«Восьмого мая сторонники партии и волонтеры развезут их (портреты – ред.) по домам. По всем вопросам можно обратиться по телефону красногорского штаба волонтеров: 8 (925) 499-41-00», - заключается в материале.

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