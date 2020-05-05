РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мая. Жильцам общежития в микрорайоне Львовский городского округа Подольск, нарушившим карантин, может грозить уголовная ответственность, сообщил представитель территориального отдела «Львовский» администрации муниципалитета в группе «Подслушано микрорайон Львовский original» в соцсети «ВКонтакте».

В общежитии на улице Красная, дом 18, коронавирус подтвердился у двоих проживающих. С 21 апреля здание закрыли на карантин, его жителям вручили постановления о запрете на выход из здания. У проживающих брали мазки на коронавирус и собирали сведения для оформления больничных. Как сообщили в одной из групп в соцсети «ВКонтакте», несмотря на карантин, общежитие покинула женщина.

«Ангелина Боярская в списках находящихся на карантине граждан проживающих в общежитии в микрорайоне Львовский не состоит. В то же время в отношении нарушивших режим карантина применяются административные меры предусмотренные КоАП РФ. Кроме того, в случаях, повлекших распространение заболевания, - предусмотрены меры уголовной ответственности в соответствии с УК РФ», - сказал представитель администрации.

В настоящее время карантин в общежитии продлен. Для всех жителей в здании размещена контактная информация для получения необходимой помощи и доставки продуктов и товаров первой необходимости.

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Текстовая трансляция

5 МАЯ

- Самый высокий индекс самоизоляции в Московском регионе демонстрирует городской округ Лыткарино - 3,7 балла. В Москве уровень самоизоляции составляет 3,5 балла. При этом, в поселении Московский – 3,6 балла, в Зеленограде – 3,5, в Щербинке – 3,4.

- Еще 16 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье, общее число смертельных случаев в регионе составляет 127.

- За сутки в России зарегистрировали 10102 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5714.

- В Москве скончались еще 52 пациента с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 816.