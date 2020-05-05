РИАМО - 5 мая. Командир экипажа самолета Sukhoi Superjet (SSJ-100) Денис Евдокимов впервые рассказал свою версию крушения в столичном аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года.

В результате аварийной посадки борта, летевшего из Москвы в Мурманск, и последующего возгорания в хвостовой части погиб 41 человек. Евдокимов отвергает доводы следствия, которое называет его основным виновником катастрофы, и считает, что истинной причиной трагедии стали недоработки в конструкции отечественного самолета.

«Несоответствие нормам летной годности (стало причиной ЧП - ред). Если бы производитель вовремя доработал воздушное судно, авиационные инциденты подобного характера не повторялись бы, а значит — безопасность полетов была бы на приемлемом уровне, а риски свелись бы к минимуму», — сказал Евдокимов в интервью Lenta.ru.

По его словам, при соответствии конструкции шасси нормам летной годности они должны были безопасно подломиться во время посадки при первом превышении нагрузки, при этом второго отделения бы не произошло.

Евдокимов также заявил, что во время испытаний Sukhoi Superjet полетов с посадкой при массе, превышающей максимальную посадочную, не было. При этом производитель написал о возможности посадки с массой вплоть до максимальной взлетной.

Кроме того, он добавил, что следствие не стало полностью исследовать самолет и не признало его вещественным доказательством.

«Отсутствие полноценных исследований оставляет причины катастрофы нераскрытыми — соответственно, не исключено повторение ситуации», — уверен Евдокимов.

Пилот отметил, что делал все возможное, чтобы спасти пассажиров.

«Не было ни дня, ни минуты, чтобы я не думал о тех, кто не смог сойти на землю живым и невредимым. Я не отступлюсь, и чего бы мне это ни стоило, какие бы риски для судьбы моей семьи ни создавало, продолжу добиваться установления истинных и достоверных причин, способствовавших наступлению трагических последствий», — заключил Евдокимов.

СК уже завершил расследование дела о крушении самолета. В настоящий момент Евдокимов находится под подпиской о невыезде и остается единственным фигурантом дела. Ему грозит до семи лет лишения свободы.