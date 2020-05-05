РИАМО - 5 мая. На этой неделе на территории Московского региона будут идти кратковременные дожди, во вторник может выпасть до 19% от месячной нормы осадков, сообщила во вторник РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Всю неделю до 10 числа включительно у нас местами будут приниматься кратковременные дожди. Как правило, они буду связаны с развитием кучевой деятельности. Поэтому наиболее интенсивны они будут во второй половине дня», - сказала Позднякова.

По ее словам, во вторник ожидается выпадение от 3 до 10 миллиметров осадков в разных частях региона. 6 мая при развитии грозовой деятельности дожди ливневого характера принесут от 2 до 12 миллиметров осадков. Начиная с 7 мая, осадки сменятся на небольшие и кратковременные.

«Сегодня у нас в Москве где-то около плюс 20 - плюс 22 градусов, завтра будет чуть прохладнее - плюс 18 - плюс 20. Ночи остаются довольно теплыми вплоть до 8 числа», - добавила Позднякова.

Она уточнила, что ночью 8 мая в регион придет холодный атмосферный фронт, который также проявит себя кратковременными дождями. Ночная температура составит около плюс 6 - плюс 11 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 14 - плюс 19 градусов. Направление ветра с южного, юго-восточного переменится на северное, северо-восточное.

«9 числа при переменной облачности местами возможен небольшой дождь, скорее всего, во второй половине дня. Минимальная температура будет в пределах плюс 4 - плюс 9 градусов, дневная температура - плюс 14 - плюс 19. Практически такая же погода будет и 10 числа. Ожидаем, что будет больше облаков», - отметила синоптик.