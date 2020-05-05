РИАМО - 5 мая. В Москве выявлено 5714 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 46,4% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще 9,3% детей, сообщает столичный оперштаб.

«34% – от 46 до 65 лет, 7% – от 66 до 79 лет, еще 3,3% – старше 80 лет. <…> Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», – говорится в сообщении.

Число подтвержденных тестов на коронавирусную инфекцию в городе в последние дни увеличивается, при этом количество госпитализаций пациентов с Covid-19 остается на прежнем уровне. Эти данные говорят о том, что столице удается уменьшить риск распространения инфекции и не допустить тяжелых последствий у зараженных.

В городе до конца майских праздников все жители обязаны соблюдать режим самоизоляции.

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Текстовая трансляция

5 МАЯ

- Самый высокий индекс самоизоляции в Московском регионе демонстрирует городской округ Лыткарино - 3,7 балла. В Москве уровень самоизоляции составляет 3,5 балла. При этом, в поселении Московский – 3,6 балла, в Зеленограде – 3,5, в Щербинке – 3,4.

- Еще 16 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье, общее число смертельных случаев в регионе составляет 127.

- За сутки в России зарегистрировали 10102 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5714.

- В Москве скончались еще 52 пациента с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 816.