РИАМО - 5 мая. За минувшие сутки в Московской области зафиксировали 822 случая заражения коронавирусом, за весь период пандемии в регионе Covid-19 подтвердили у 15 761 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В России за сутки подтвердили 10 102 новых случая коронавируса в 83 регионах. Вылечились после коронавируса 1770 человек, умерли 95 пациентов.

За весь период пандемии в России зафиксировано 155 370 случаев Covid-19. Зафиксировано 1451 смертельных случаев, выздоровели 19 865 человек.

В Подмосковье до 11 мая включительно действует режим самоизоляции. Для перемещения на любом виде транспорта необходимо оформить цифровой пропуск.

Жителям рекомендуется носить медицинские маски в местах общего пользования. С 12 мая ношение масок или респираторов будет обязательным и будет строго контролироваться. К примеру, без маски не пустят в магазин за покупками. Данные меры призваны снизить распространение коронавирусной инфекции.

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Текстовая трансляция

5 МАЯ

- Самый высокий индекс самоизоляции в Московском регионе демонстрирует городской округ Лыткарино - 3,7 балла. В Москве уровень самоизоляции составляет 3,5 балла. При этом, в поселении Московский – 3,6 балла, в Зеленограде – 3,5, в Щербинке – 3,4.

- Еще 16 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье, общее число смертельных случаев в регионе составляет 127.

- За сутки в России зарегистрировали 10102 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5714.

- В Москве скончались еще 52 пациента с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 816.