РИАМО - 5 мая. В столице за прошедшие сутки было зарегистрировано 5714 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число зараженных в городе достигло 80 115, сообщает московский оперативный штаб.

В России за сутки выявили 10 102 новых случая Covid-19 в 83 регионах. Почти половина из новых заразившихся не имела клинических проявлений инфекции. Также зарегистрировано 95 летальных исходов, полностью выздоровели от коронавируса 1770 человек.

В Москве все жители обязаны соблюдать режим самоизоляции, выходить из дома можно только в случае крайней необходимости. Еду и продукты горожанам из группы риска по коронавирусу привозят волонтеры и соцработники. Передвигаться по городу на общественном и личном транспорте можно только при наличии цифрового пропуска.

В вендинговых аппаратах на 15 станциях метро со вторника начали продавать маски.

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Текстовая трансляция

5 МАЯ

- Самый высокий индекс самоизоляции в Московском регионе демонстрирует городской округ Лыткарино - 3,7 балла. В Москве уровень самоизоляции составляет 3,5 балла. При этом, в поселении Московский – 3,6 балла, в Зеленограде – 3,5, в Щербинке – 3,4.

- Еще 16 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье, общее число смертельных случаев в регионе составляет 127.

- За сутки в России зарегистрировали 10102 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5714.

- В Москве скончались еще 52 пациента с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 816.