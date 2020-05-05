РИАМО - 5 мая. В деревне Ядрово Волоколамского городского округа обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о находке поступила 4 мая в 15:20.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлялась охрана силами ОВД города Волоколамска», - говорится в сообщении.

Изъятие снаряда и его уничтожение запланировано на вторник. Этим займутся представители министерства обороны РФ.