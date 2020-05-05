РИАМО - 5 мая. За минувшие сутки в Подмосковье и Москве выпала примерно седьмая часть от месячной нормы осадков, сообщила во вторник РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
«Везде выпало по-разному. У нас максимальное количество (осадков - ред.) выпало в районе Зеленограда - это 8 миллиметров при норме 52-56 миллиметров», - сказала Позднякова.
Синоптик добавила, что сильные ливни ожидаются 6 мая.
По ее словам, осадки идут на пользу Московскому региону, так как существенно очищают воздух от пыльцы цветущих деревьев, которые сейчас на пике своего опыления. Благодаря этому аллергики могут чувствовать себя лучше.
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