РИАМО - 5 мая. Два корпуса столичной больницы имени Давыдовского на Таганке перепрофилировали для лечения Covid-пациентов, туда уже поступили около 200 человек, сообщает оперативный штаб Москвы.

Для больных подготовили 300 коек в стационаре. Из них 30 предназначены для проведения реанимации и интенсивной терапии. В больнице есть все необходимые лекарства и препараты.

«Больница обеспечена необходимым оборудованием, включая аппараты искусственной вентиляции легких и компьютерный томограф. Койки оснащены специальными консолями для подачи кислорода», — отмечается в материале.

Кроме того, персонал больницы полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими и антисептическими средствами. В корпусах установили новые шлюзы, которые отделяют «чистые» и «грязные» зоны для персонала.

Несмотря на перепрофилирование двух корпусов, в больнице продолжают оказывать экстренную медпомощь больным с острым нарушением мозгового кровообращения и острым инфарктом миокарда. Отделения и операционные для этих пациентов расположены в отдельном, «чистом» корпусе.

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Текстовая трансляция

4 МАЯ

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