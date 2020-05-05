РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мая. В общежитии микрорайона Львовский городского округа Подольск для проведения дополнительных тестов на Covid-19 продлили карантин, сообщил начальник территориального отдела «Львовский» Александр Литвин в группе «Подслушано микрорайон Львовский original» в соцсети «ВКонтакте».

В общежитии на улице Красная, дом 18, коронавирус подтвердился у двоих проживающих. С 21 апреля здание зарыли на карантин, его жителям вручили постановления о запрете на выход из здания. У проживающих брали мазки на коронавирус и собирали сведения для оформления больничных. Также для них была организована доставка продуктов и воды.

«В связи с выявленным семейным очагом Covid-19 в общежитии Роспотребнадзором принято решение о введении карантинных мер на две недели и соблюдения проживающими предписаний, выданных 20 и 21 апреля. Учитывая необходимость проведения дополнительных тестов наCovid-19, Роспотребнадзором принято решение о продлении карантина - как в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, так и в целях получения полной и достоверной информации, на основании неоднократно проведенных лабораторных исследований», - сказал Литвин.

В настоящее время действие больничных листов проживающим продлено. По результатам как минимум трех отрицательных тестов будет рассматриваться вопрос и приниматься решение о снятии карантина, либо смягчении режима изоляции.

Как пояснила одна из жительниц, анализы у проживающих брали 23 и 24 апреля и сказали, что все здоровы. Второй раз повторно взяли 30 апреля и уже вечером объявили подозреваемых, как носителей коронавируса.

«2 мая из общежития увезли на скорой девять человек. Вероятнее всего, у них положительный анализ. Но, насколько я знаю, чувствуют они себя хорошо», - добавила собеседница.

Также 2 мая сотрудник территориального отдела в микрорайоне Львовский ответил на вопросы жильцов общежития.

В здании размещена контактная информация для обращений, а также условия для доставки продуктов и товаров первой необходимости. Также 4 мая была организована доставка хлебобулочных изделий, овощей, круп. В настоящее время оставшаяся часть продуктов размещена на столах, в фойе первого этажа.

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Текстовая трансляция

4 МАЯ

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