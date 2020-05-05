РИАМО - 5 мая. В деревне Петрищево Рузского городского округа нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Территорию, где нашли снаряд, оцепили сотрудники местного отдела полиции.

«Силами взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас» боеприпас изъят для дальнейшего уничтожения», - говорится в сообщении.

В операции приняли участие восемь человек личного состава и три единицы техники.