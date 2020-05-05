РИАМО - 5 мая. В текущем году по распоряжению правительства РФ регионы страны могут не платить взносы по бюджетным кредитам из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Газета.ru.

«В 2020 году российские субъекты полностью освобождаются от погашения долга. В 2021 и 2022 году они должны будут выплачивать по 5% задолженности каждый год, а в 2025-2029 годах – остаток равными долями с возможностью досрочного погашения», - говорится в сообщении.

Правительство рекомендовало направить освободившиеся в этом году средства на ликвидацию последствий распространения Covid-19, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов.

Данное решение российское правительство приняло для поддержки регионов. Оно позволит регионам обеспечить устойчивость своих бюджетов.