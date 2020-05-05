РИАМО - 5 мая. Неизвестный отправил письмо на электронную почту аэропорта Шереметьево с информацией об угрозе взрыва двух воздушных судов, информация не подтвердилась, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«По состоянию на 17:55 (4 мая - ред.) все самолеты приземлились в штатном режиме согласно расписанию в аэропортах назначения», - говорится в сообщении.

Сотрудники служб безопасности провели осмотр бортов на наличие взрывчатых веществ без привлечения сил МЧС. По итогам проверок угроза жизни людей не подтвердилась.