РИАМО - 5 мая. В результате возгорания частного жилого дома в деревне Дурниха Раменского городского округа погибли шесть человек, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Московской области.
Пожар произошел по адресу: деревня Дурниха, дом №96А.
«Шесть погибших в результате пожара. Сигнал поступил в 04:21», - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что площадь распространения пламени составила 96 квадратных метров. В настоящее время выясняется причина возгорания.
Как уточняется на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью, в тушении пожара принимали участие 36 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС: 11 человек и три единицы техники.
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