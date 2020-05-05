РИАМО - 5 мая. В результате возгорания частного жилого дома в деревне Дурниха Раменского городского округа погибли шесть человек, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Московской области.

Пожар произошел по адресу: деревня Дурниха, дом №96А.

«Шесть погибших в результате пожара. Сигнал поступил в 04:21», - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что площадь распространения пламени составила 96 квадратных метров. В настоящее время выясняется причина возгорания.

Как уточняется на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью, в тушении пожара принимали участие 36 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС: 11 человек и три единицы техники.