РИАМО - 5 мая. Со вторника в РФ вступил в силу закон, по которому запрещается продавать алкогольные напитки в барах и небольших кафе, расположенных на первых этажах жилых домов, сообщают «Известия».

«Спиртные напитки запрещено продавать в заведениях, чья площадь не превышает 20 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Подписанный президентом России документ также дает право региональным властям устанавливать дополнительные ограничения в данной сфере, они могут вообще запретить реализацию спиртного в находящихся в жилых домах торговых точках.

Как отметили авторы этого закона, жители домов, в которых располагаются данные кафе и бары, негативно относятся к ним, а также постоянно жалуются на шум.