РИАМО - 5 мая. Коммунальные службы столицы приступили к проверке готовности города к предстоящему отопительному сезону, данные работы нельзя отложить из-за объявленного режима повышенной готовности из-за коронавируса, сообщил во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Сейчас специалисты комплекса городского хозяйства проводят осмотр и при необходимости (будут проводить - ред.) ремонтные работы на тепло- и водомагистралях, ТЭЦ, электросетях», - сказал Бирюков.

По его словам, жизнедеятельность города напрямую зависит от подобных работ. Потому переносить или отменять их вовсе не представляется возможным.

Проведение основной части работ запланировано после отключения подачи тепла в дома и учреждения столицы, которая все еще продолжается после зимы. Отопление отключат в течение трех дней после того, как среднесуточная температура возьмет курс на повышение, не опускаясь при этом ниже плюс 8 градусов.

Окончание подготовительных работ намечено на 25 августа.

К 1 сентября к подаче тепла будут готовы учреждения социальной сферы, а к 15 числу - жилые дома и другие объекты столицы.

Также работы по профилактике состояния теплосетей проведут на столичных объектах здравоохранения, по возможности они пройдут без перекрытия горячей воды. Работы начнутся с 15 июля.