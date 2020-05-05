РИАМО - 5 мая. За минувшие сутки в столице умерли еще 52 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией и пневмонией, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в Москве достигло 816.

Всего на данный момент в столице зарегистрирован 74 401 случай заражения коронавирусной инфекцией, вылечились 7573 человека.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что другие страны уже вышли на пик заболеваемости. И опыт этих стран является бесценным для российской столицы.

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Текстовая трансляция

4 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Маски начнут продавать на станциях столичного метро с 5 мая. Для удобства пассажиров планируется сделать карту, на которой будут отмечены станции с автоматами по их продаже.

- Запрет на проведение массовых мероприятий в стране будет снят в последнюю очередь - глава Роспотребнадзора.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В подмосковных магазинах начали информировать покупателей об обязательном ношении масок. Если маски у гражданина нет, ее предложат купить в самом магазине.

- За сутки в России зарегистрировали 10581 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 803 заболевших. В Москве - 5795.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью прекратить распространение коронавирусной инфекции в России пока не представляется возможным.

- От коронавируса в Москве выздоровели еще 544 человека, всего от инфекции вылечили 7573 пациента.

- В столице умерли 35 пациентов, у которых ранее подтвердилась пневмония и был положительный результат теста на Covid-19.