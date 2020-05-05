РИАМО - 5 мая. Во вторник в Подмосковье и Москве будет облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди с грозами, воздух прогреется до плюс 22 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 19 - плюс 21 градус, по области - плюс 17 - плюс 22», - говорится в сообщении.

Погоду в регионе будет определять его нахождение между циклонами на севере и юге. Скорость порывов ветра во время грозы может достигать около 12-15 метров в секунду. В ее отсутствие скорость юго-восточного ветра составит порядка 5-10 метров в секунду. Ожидаются перепады атмосферного давления.

Метеозависимым людям, чье самочувствие может ухудшиться от перемены давления, рекомендуют принимать лекарства, прописанные врачом. Кроме того, положительное воздействие на организм может оказать контрастный душ.