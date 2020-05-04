РИАМО - 4 мая. Среди российских военных коронавирусная инфекция была диагностирована у 1384 человек, сообщает Газета.ru.

«В настоящее время 350 военнослужащих с положительными результатами проходят лечение в госпиталях Минобороны России, 470 — в изоляторах по месту службы, 13 — в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения», - говорится в сообщении.

Еще 551 человек был изолирован у себя дома.

Среди военнослужащих в военных вузах число заразившихся Covid-19 достигло 1247 человек.

Вспышка нового типа коронавирусной инфекции произошла в конце прошлого года в Китае, Covid-19 быстро распространился по всему миру. На сегодняшний день в России выявлено 145 268 случаев заражения.

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Текстовая трансляция

4 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Маски начнут продавать на станциях столичного метро с 5 мая. Для удобства пассажиров планируется сделать карту, на которой будут отмечены станции с автоматами по их продаже.

- Запрет на проведение массовых мероприятий в стране будет снят в последнюю очередь - глава Роспотребнадзора.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В подмосковных магазинах начали информировать покупателей об обязательном ношении масок. Если маски у гражданина нет, ее предложат купить в самом магазине.

- За сутки в России зарегистрировали 10581 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 803 заболевших. В Москве - 5795.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью прекратить распространение коронавирусной инфекции в России пока не представляется возможным.

- От коронавируса в Москве выздоровели еще 544 человека, всего от инфекции вылечили 7573 пациента.

- В столице умерли 35 пациентов, у которых ранее подтвердилась пневмония и был положительный результат теста на Covid-19.