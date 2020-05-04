РИАМО - 4 мая. Работы по перепрофилированию двух корпусов Раменской центральной районной больницы для приема зараженных коронавирусной инфекцией планируется завершить 5 мая, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Проведено переоснащение помещений трехэтажного терапевтического корпуса на улице Махова, 14, под размещение инфекционной больницы. На первом этаже создан санпропускник, проведено разделение на «чистые» и «грязные» зоны, монтаж системы подачи медицинских газов. Общая площадь здания - свыше 4,8 тысячи квадратных метров», - сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Он добавил, что в здании бывшего роддома на улице Высоковольтной также завершены работы по устройству санпропускника, системы подачи медицинских газов.

Министр подчеркнул, что на переоснащение этих двух зданий было отведено семь дней. Работы планируется завершить 5 мая.

В обновленном терапевтическом корпусе разместятся 120 коек с кислородом, в здании бывшего роддома - 75 коек, из них - 33 с кислородом. Новые отделения будут располагать всем необходимым медоборудованием.

Отделения и специалисты, ранее оказывавшие узкоспециализированную помощь, переведены в другие стационары, где продолжат принимать жителей. На сегодняшний день это временная мера.

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Текстовая трансляция

4 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Маски начнут продавать на станциях столичного метро с 5 мая. Для удобства пассажиров планируется сделать карту, на которой будут отмечены станции с автоматами по их продаже.

- Запрет на проведение массовых мероприятий в стране будет снят в последнюю очередь - глава Роспотребнадзора.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В подмосковных магазинах начали информировать покупателей об обязательном ношении масок. Если маски у гражданина нет, ее предложат купить в самом магазине.

- За сутки в России зарегистрировали 10581 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 803 заболевших. В Москве - 5795.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью прекратить распространение коронавирусной инфекции в России пока не представляется возможным.

- От коронавируса в Москве выздоровели еще 544 человека, всего от инфекции вылечили 7573 пациента.

- В столице умерли 35 пациентов, у которых ранее подтвердилась пневмония и был положительный результат теста на Covid-19.