РИАМО - 4 мая. Бобовник или карликовый русский миндаль расцвел в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве, говорится в сообщении пресс-службы сада.

«Ветвистый листопадный кустарник достигает в высоту полтора метра. Плод — войлочно-мохнатая костянка со сжатой косточкой. Зимостойкий», - говорится в сообщении.

Семена кустарника богаты душистым миндальным маслом. Его цветы имеют нежно розовый окрас, что делает растение похожим на сакуру. Чтобы их не спустят, рядом установлены специальные таблички.

Встретить карликовый русский или же степной миндаль в живой природе можно на Кавказе, в Западной Сибири, а также в Восточной Европе.

Этой весной в «Аптекарском огороде» уже расцвело целое множество растений. Например, примулы, нарциссы, рододендроны и другие.

В настоящее время сад закрыт из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией.