РИАМО - 4 мая. В столице начали просыпаться серые краснокнижные жабы после зимней спячки, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«Одна серая жаба уже попала в поле зрения специалистов ГПБУ «Мосприрода». В столице она встречается достаточно редко и занесена в Красную книгу Москвы, имеет вторую категорию редкости», - говорится в сообщении.

Шанс встретить серых жаб появляется при посещении больших лесопарков, например, в «Битцевском лесу» или природно-историческом парке «Москворецкий».

Всю зиму эти, а также еще более редкие зеленые жабы, занесенные в Красную книгу Москвы, проспали в анабиозе в норках из мха или опавших листьев.

Издавна люди недолюбливали жаб за неприглядный вид. Существовало поверье, что если взять жабу на руки, то можешь покрыться бородавками, какие расположены у нее на коже. В действительности же эти железы помогают животному поддерживать влажность кожи и защищаться от хищников. Для человека они угрозы не представляют.