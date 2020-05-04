РИАМО - 4 мая. За апрель в Московской области было использовано более 5 миллионов литров дезинфицирующих средств для обработки транспорта и инфраструктуры, каждый день в регионе проводят дезинфекцию свыше 5 тысяч автобусов и 5 тысяч вагонов поездов, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Данные меры направлены на снижение темпов распространения коронавирусной инфекции. Санобработка усилена на 44 автовокзалах и автостанциях «Мострансавто», - говорится в сообщении.

Салоны автобусов в регионе два раза в день проходят полную обработку с помощью специальных распылителей с хлорактивными веществами. Особое внимание уделяют поручням, сидениям, валидаторам и дверям. После рейсов также обрабатывают все поверхности, с которыми соприкасаются пассажиры.

Поезда ЦППК несколько раз в сутки проходят полную дезинфекцию - вагоны обрабатывают холодным туманом. Такой метод занимает всего 5-7 минут и безопасен для пассажиров: средства используют при обработке детских и медицинских учреждений. Воздух в поездах обеззараживают более 2,7 тысячи специальных систем, которые работают беспрерывно.

На вокзалах и станциях каждые два часа дезинфицируют билетные автоматы, валидаторы, турникеты, кнопки.

С начала пандемии в Московской области было подтверждено 14 939 случаев заражения Covid-19. Все жители региона должны соблюдать режим самоизоляции, а для поездок на транспорте нужно оформить цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

4 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Маски начнут продавать на станциях столичного метро с 5 мая. Для удобства пассажиров планируется сделать карту, на которой будут отмечены станции с автоматами по их продаже.

- Запрет на проведение массовых мероприятий в стране будет снят в последнюю очередь - глава Роспотребнадзора.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В подмосковных магазинах начали информировать покупателей об обязательном ношении масок. Если маски у гражданина нет, ее предложат купить в самом магазине.

- За сутки в России зарегистрировали 10581 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 803 заболевших. В Москве - 5795.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью прекратить распространение коронавирусной инфекции в России пока не представляется возможным.

- От коронавируса в Москве выздоровели еще 544 человека, всего от инфекции вылечили 7573 пациента.

- В столице умерли 35 пациентов, у которых ранее подтвердилась пневмония и был положительный результат теста на Covid-19.