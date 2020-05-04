РИАМО - 4 мая. Шведский нападающий Андре Петерссон стал игроком ярославского «Локомотива», туда он перешел из московского «Динамо», сообщает Газета.ru.

29-летний спортсмен подписал с «железнодорожниками» соглашение, которое рассчитано на два сезона.

«В минувшей кампании Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Петерссон выступал в составе московского «Динамо». На его счету 47 матчей в регулярном чемпионате и 39 (17+22) набранных очков», - говорится в сообщении.

В шести встречах Кубка Гагарина хоккеист набрал 6 (5+1) баллов.