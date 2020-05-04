РИАМО - 4 мая. В Одинцовской центральной районной больнице завершаются работы по перепрофилированию терапевтического корпуса для приема пациентов с коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Корпус располагается по адресу: Одинцово, Можайское шоссе, 55.

«Проведено переоснащение помещений трехэтажного корпуса под размещение инфекционной больницы. На первом этаже создан санпропускник, проведено разделение корпуса на «чистые» и «грязные» зоны, проведен монтаж системы подачи медицинских газов, разводка электрики под диагностическую аппаратуру, отделка помещений», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Он подчеркнул, что на переоснащение корпуса было отведено 14 дней. Работы планируется завершить 6 мая.

Общая площадь здания терапевтического корпуса составляет 2 тысячи квадратных метров. В нем разместят свыше 125 койко-мест с кислородом.

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Текстовая трансляция

4 МАЯ

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