РИАМО - 4 мая. В районе Останкинский на северо-востоке Москвы предусмотрено создание физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном, а также появятся школа и детский сад, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Предусмотрено создание ФОКа с бассейном на территории существующей школы ГБОУ №1220. В учебное время он будет предназначен для учащихся школы, а после окончания занятий будет доступен для всех жителей микрорайона. Там начнут работать секции и кружки. Кроме того, дети получат новую школу на 550 мест и детский сад на 150 мест», – сказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

В районе также обновят инженерную инфраструктуру, благоустроят детские и спортивные площадки. Со строительством новых объектов появятся и новые рабочие места.

С 27 апреля по 10 мая москвичи принимают участие в сборе отзывов по проектам планировки территории микрорайонов 14, 15-16 и квартала 104, а также по внесению изменений в правила землепользования и застройки района Останкинский в рамках программы реновации.

Жители столицы могут внести свои предложения и замечания по данным проектам на сайте «Активный гражданин». Все поступившие предложения в дальнейшем будут переданы проектировщикам и архитекторам.