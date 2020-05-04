РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 мая. Семь продуктовых наборов доставил жителям микрорайона Керамик Балашихи депутат Мособлдумы Тарас Ефимов от губернатора Подмосковья, заявки об оказании помощи поступают во время онлайн приемов, которые проводят члены местного отделения партии «Единая Россия», сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

В понедельник депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с председателем совета сторонников балашихинского отделения партии «Единая Россия» Александром Евсюткиным развезли продуктовые наборы от губернатора Московской области Андрея Воробьева жителям микрорайона Керамик, находящимся на самоизоляции.

«Сегодня мы доставили семь наборов пожилым людям и многодетным семьям. А всего сторонники партии с начала пандемии развезли продукты, лекарства и средства гигиены порядка 80 горожанам. Важно, что в волонтерское движение в Балашихе с каждым днем включается все больше активистов», - сказал Ефимов.

Он отметил, что все заявители были дома и попросил жителей соблюдать режим самоизоляции, а также напомнил о введении в Московской области обязательного ношения масок на улице с 12 мая.

По словам Евсюткина, заявки об оказании помощи поступают во время дистанционных приемов жителей, через социальные сети и по электронной почте. Наборы для одиноко проживающих граждан выделяет городское управление социальной защиты. Также волонтеры доставляют лекарства и средства гигиены нуждающимся.

В Балашихе в местный совет сторонников партии «Единая Россия» входят более 600 членов. С начала пандемии более 20 активистов присоединились к волонтерскому движению.