РИАМО - 4 мая. До 31 мая все желающие могут принять участие в онлайн-конкурсе по скоростному набору текста «Правильно и быстро. Дома», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Чтобы присоединиться к соревнованиям, нужно зарегистрироваться на сайте чемпионата», - говорится в сообщении.

Участникам чемпионата будет доступно неограниченное количество попыток по скоростному набору текста. В качестве результата претендента на победу будет засчитана самая лучшая из них. Самым продвинутым конкурсантам вручат дипломы на память.

Зачастую работодатели считают умение быстро набирать текст необходимым при приеме на работу.

Заочный этап чемпионата собрали свыше 15 тысяч участников. Рекорд 2018 года, который составил 641 символ в минуту, до сих пор не удалось побить никому.