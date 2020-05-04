РИАМО - 4 мая. В московской подземке ежедневно дезинфицируют более 250 тысяч сидений в вагонах поездов, частота проведения работ по дезинфекции выросла вдвое по сравнению с временем до пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы столичного метро.

«Во всех составах, заходящих в депо, проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих и моющих средств. На линию выходят полностью продезинфицированные и очищенные составы», - говорится в сообщении.

Для дезинфекции вагонов метро работники используют средства с широким спектром антимикробного и противовирусного действия. Обработка данными средствами уничтожает вирусы и бактерии так же эффективно, как и ультрафиолетовое облучение.

После объявления пандемии в метрополитене начали проводить обработку вагонов поездов два раза в день. Работы ведутся парогенераторами, растворами по рекомендации Роспотребнадзора. Кроме того, используют аппараты для аэрозольной дезинфекции.

Все элементы, с которыми в поездке соприкасаются пассажиры подземки (ручки, терминалы, турникеты, поручни), дезинфицируют раз в 1,5-2 часа. Автоматы по продаже билетов на метро дезинфицируют каждый час.

Пассажирам напомнили, что для повышения безопасности в транспорте нужно надевать маски и перчатки.

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Текстовая трансляция

4 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Маски начнут продавать на станциях столичного метро с 5 мая. Для удобства пассажиров планируется сделать карту, на которой будут отмечены станции с автоматами по их продаже.

- Запрет на проведение массовых мероприятий в стране будет снят в последнюю очередь - глава Роспотребнадзора.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В подмосковных магазинах начали информировать покупателей об обязательном ношении масок. Если маски у гражданина нет, ее предложат купить в самом магазине.

- За сутки в России зарегистрировали 10581 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 803 заболевших. В Москве - 5795.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью прекратить распространение коронавирусной инфекции в России пока не представляется возможным.

- От коронавируса в Москве выздоровели еще 544 человека, всего от инфекции вылечили 7573 пациента.

- В столице умерли 35 пациентов, у которых ранее подтвердилась пневмония и был положительный результат теста на Covid-19.