РИАМО - 4 мая. В Московской, Ленинградской, Нижегородской и Курской областях дополнительно сформированы сводные подразделения радиационной, химической и биологической защиты оперативного реагирования, говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

Данная работа проведена в соответствии с указаниями командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева.

«Дополнительно сформированные подразделения радиационной, химической и биологической защиты оперативного реагирования находятся в четырехчасовой готовности к применению. При обращении местных органов власти военнослужащие выполнят специальную обработку объектов социальной и промышленной инфраструктуры», - уточнил Журавлев.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО оснащены средствами индивидуальной защиты, специальными машинами АРС-14 и войсковыми комплектами ДКВ-1К, запасом дезинфицирующего раствора.