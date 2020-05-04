РИАМО - 4 мая. Жителям Московской области разослали СМС с предупреждением от Главного управления МЧС РФ по Подмосковью о том, что в понедельник ожидается гроза и сильный ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду.

«С 18:30 4 мая по 00:00 6 мая местами в Московской области ожидаются гроза с дождем, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Жителям региона посоветовали не укрываться и не парковать машину под деревьями и шаткими конструкциями.

На территории Московской области в понедельник действует «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, дождя и порывистого ветра.