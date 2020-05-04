РИАМО - 4 мая. Полиция приступила к проверке обстоятельств драки, которая, предположительно, имела место на юго-востоке столицы, сообщил в понедельник РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Проводится проверка по факту сообщения на службу «02» о конфликте на Рязанском проспекте. При оперативной проверке этого сообщения сотрудники полиции на месте предполагаемого происшествия никого не обнаружили», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что возможные участники и свидетели драки устанавливаются по записям с камер наблюдения.